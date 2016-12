Weihnachten ist ein katholisches Fest, an dem die Geburt des Jesuskindes gefeiert wird. Heute spürt man von dem in der Adventszeit nicht sehr viel. Genauso gut könnte es sich um ein Fest für den Erfinder des Glühweins oder der Holzengel handeln. Wirklich besinnlich ist es in den Wochen vor Weihnachten auch nicht: viele Leute sind gestresst, und suchen bis zur letzten Minute nach einem Geschenk für ihre Liebsten.

Wie nehmen Vertreter der Pfarreien dieses Phänomen eigentlich wahr? Wird Weihnachten sich irgendwann nur noch um Geschenke drehen, und gar nichts mehr mit Religion zu tun haben? Diese Fragen versucht Thomas Walpen, seit mehr als 30 Jahren Jugendarbeiter und Chorleiter in der Pfarrei St. Anton-St. Michael, zu beantworten. Hautnah erlebte er mit, wie sich Weihnachten als Fest verändert hat, und speziell wie Jugendliche heute zu Weihnachten stehen.