Pünktlich zum Start der neuen Theatersaison verwandelt das Luzerner Theater nicht nur die Bühnen in echte Kunstwerke sondern auch die Strasse beim Theaterplatz. Am 8. September wird dort ein Strassenbild des rennomierten Künstlerduos Lang und Baumann eingeweiht. “Street Painting #9” nennt sich das Werk und soll den Theaterplatz in seiner zentralen und kulturpolitischen wichtigen Lage in Luzern thematisieren. In welcher Verbindung das Kunstwerk mit dem neuen Spielplan des Luzerner Theaters steht und warum man sich für das Künstlerduo Lang/Baumann entschieden hat, erfährst du im Interview.



Einen Tag nach der Einweihung des Strassenbildes darfst du übrigens mit dem Luzerner Theater die neue Saison einläuten. Am Theaterfest am kommenden Samstag gibt es alles, was dein Kunst- und Kulturherz begehrt. Mehr Infos dazu auf www.luzernertheater.ch/theaterfest.