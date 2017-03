Tanz und Talk im 3FACH Studio – Batuk! Heute ging gehörig was in der Stooszyt! Bevor sie den Südpol beglückten, tanzten Batuk aus Johannesburg bei uns im Studio und wir tanzten mit. Bei Batuk treffen Afro-House-Trance-Beats auf Koduro und Kwaito, gesungen wird mal auf Afrikaans, isiZulu oder Portugisisch. «Zusammen sind wir stärker – man kann mehr entdecken, wenn sich Energien verbinden,» so das Motto der Band aus Südafrika. Zum Trio gehören die Produzenten Aero Manyelo und Spoek Mathambo und die Sängerin Carla Fonseca aka Manteiga. Zusammen entsteht die Afro-House-Trance-Band Batuk, die den Durchbruch mit ihrem letztjährigen Album “Música da Terra” definitiv geschafft haben. Eine geballte Ladung Energie gabs dann auch bei uns im Studio in der Live-Session…

…und dem Gespräch mit ihnen…