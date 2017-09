Südpol / Sedel / Stadttheater fusionieren Südpol, Sedel, Stadttheater – Die drei Kulturbetriebe haben alle ganz unterschiedliche Images. Je haben sie eine andere Ausrichtung, arbeiten anders, bieten andere Veranstaltungen an und sprechen ein anderes Publikum an. Jetzt aber spannen Südpol, Sedel und Stattheater zusammen und schmelzen ihre Eigenheiten zu einem grossen Ganzen. Unter dem Namen “Südpol / Sedel / Stadttheater” werden Luzerner Bands verkuppelt mit dem Ensemble des Luzerner Theaters. Dabei kommen ganz unterschiedliche Musiktheater raus, die man in der Box des Luzerner Theaters, im Südpol und im Sedel geniessen kann.