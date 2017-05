In Luzern gibts ein Esszimmer – nicht deins, nicht meins, sondern das in der ehemaligen Kranfabrik an der Maihofstrasse. Bisher war das Esszimmer nur auf Reservation zu haben, morgen, am 1. Juni, eröffnet es aber zum ersten Mal seine Türen und lädt zur Tapas-Bar.

“Hier ist alles ein bisschen anders”, sagte Besitzerin und Köchin Cornelia Capella und dem gingen wir auf den Grund.