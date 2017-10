The KVB – back to the bedroom Nick & Kat von The KVB haben sich an einem Konzert von Nick’s alter Band kennengelernt. Nicht, dass Kat nur irgendein Groupie war, oder so. Sie teilten die selbe Vision, ein Musikprojekt, dass nicht nur auf Audio, sondern auch auf Visuals zählt. Dass sie Visuell befähigt sind, beweisen sie immer wieder an ihren Auftritten und in ihren Musikvideos, welche mehrheitlich unter der Leitung von Kat entstehen. . Im Interview haben sie uns verraten, dass sie ihre letzten zwei Alben “Of Desire” & “Mirror Being” in einem Studio geschrieben & aufgenommen haben. Vorher haben sie ihre Alben im Alleingang in Nick’s Schlafzimmer produziert & aufgenommen. Für ihr kommendes Album, welches sie nächsten Sommer rausbringen wollen, hat es sie aber zurück ins Schalfzimmer verschlagen. Sie fühlen sich dort freier, sagt Kat, Studios seien oft zu klinisch. Heute Abend, Donnerstag der 5. Oktober, bespielen sie den Südpol, mehr zu ihnen hörst du im Podcast!