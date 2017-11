Maarten Devoldere tourt seit über 10 Jahren als Musiker um die Welt.

Bisher als Teil der belgischen Band Balthazar, seit etwas mehr als einem Jahr nun auch mit seinem Soloprojekt Warhaus.

Im September 2016 erschien Warhaus’ Debut-Album “We Fucked A Flame Into Being”, diesen Oktober dann bereits die zweite Platte “Warhaus”.

Dass sich die Arbeit an einem Soloprojekt anders gestaltet, als jenes an einem Bandprojekt wie Balthazar, ist verständlich. Welche Eigenschaften Maarten Devoldere aka Warhaus am Soloprojekt schätzt und wie sich die Arbeit des zweiten Album von jener am Ersten abhob, kannst du im oberen Podcast nachhören.

Dort hörst du dann auch, was es mit Liebesliedern und dem Song “Love Is In The Air” auf sich hat.

Neben all dem Reden hat Warhaus in unserem 3FACH Studio aber auch das gemacht, was er am besten kann: Musik!

Die Session kannst du hier schauen: