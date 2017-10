“This is not America!” Seit dem 2. September stellt die Neubad Galerie Werke von einer Fotografin und fünf Fotografen aus. Unter dem Titel “This Is Not America. Ein anderer Blick auf die USA” soll gezeigt werden, dass auch der Gigant USA seine Schattenseiten hat.

Zur Umsetzung dieses Zieles lassen die beiden Kuratopren Jonas Petermann und Cornelius Krell sechs Fotografen ihre Werke ausstellen.

Und obwohl die Ausgangslage der Ausstellung die Wahl Donald Trump’s war und die Ausstellung eine eher politkritische Richtung einschlägt, sind in der Neubad Galerie Werke zu bestaunen, welche unterschiedlicher nicht sein könnten. Jonas Petermann hat uns am Telefon einige Eindrücke vermittelt und die Ausstellungsexemplare einiger der ausstellenden Fotografen beschrieben.

Darunter: die Beschreibung der Werke Hans Ueli Alder. Der Zürcher Fotograf ist selbst Kurator und hat bereits verschiedene Fotobücher in eigener Publikation veröffentlicht.

Erst im Juni dieses Jahres ist eine Sammlung seiner Werke erschienen.

“Monochrome Serien. 1967 – 2017” beinhaltet schwarz-weiss Fotografien und hat eigentlich nicht direkt mit der aktuellen Ausstellung in der Neubad Galerie zu tun. Dennoch bietet es sich gut für einen speziellen Nebenevent von “This Is Not America.” an: heute, Mittwoch, fand die Buchvernissage statt. Mit anschliessender Gesprächsrunde zur Frage, ob Fotobücher sinnvoll oder eher sinnlos sind. Welche Bedeutung Fotobücher für Jonas Petermann haben und weshalb gewisse Publikationen in seinen Augen den Rahmen des Akzeptablen sprengen kannst du hier im Podcast nachhören.

Weitere Infos zur Ausstellung “This Is Not America. Ein anderer Blick auf die USA” findest du hier. Bild