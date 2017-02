Tonstartssbandht – eine Psychedelic Boogie Rock – Collage Im 3FACH Studio war es heute laut… Die Brüder Andy und Edwin Mathis White sind zusammen Tonstartssbandht [than-starts-bandit]. Die beiden haben heute Nachmittag unser Studio mit ihrer wilden Mischung aus Psychedelic Boogie Rock und Experimental Pop bespielt. Eine Ausschnaufpause später haben sie uns dann verraten, was es mit diesem Bandnamen auf sich hat, wie’s ihnen in der Schweiz gefällt und mehr. Tonstartssbandht heute zusammen mit Fai Baba (War auch mal da im 3FACH! Wirklich? Ja!) im Südpol am Start. Interview und Livesession zum nachhören: