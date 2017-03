Velkommen til Roskilde – Wir schicken dich hin! Gross, famoser, Roskilde! Auch dieses Jahr erwartet dich zwischen 24. Juni – 1. Juli am Roskilde Festival in Dänemark wieder ein riesiges Line-Up – Musik von Amerika (Arcade Fire, A Tribe Called Quest, Foo Fighters, Princess Nokia) über Europa (Justice, Bonobo, Moderat) bis nach Ozeanien (Jagwar Ma, Lorde). 3FACH verlost auch dieses Jahr wieder Tickets, um dich und deine Begleitung GRATIS ans berühmt-berüchtigte, wilde Festival auf die Ostseeinsel Sjælland nach Roskilde zu schicken. Gewinne 1×2 Wochentickets für das Roskilde Festival inklusive Zelt und Camping (alles schon aufgebaut – fix fertig parat für dich und deine Begleitung). Das Roskilde Festival ist bekanntermassen auch nicht nur aufgrund der Musik ein Highlight: Was am Roskilde bspw. nie fehlen darf ist der alljährliche Nackt-Run, wobei blitzblank-gezogen um ein Festivalticket fürs nächste Jahr gesprintet wird. (Man siehe auch die “Dream City“) Das bestätigte uns auch unsere letztjährige Festivalkorrespondentin: Bei uns kriegst du die Festivalpässe vergleichsweise einfach, trotzdem wollen wir dich aber natürlich möglichst gut wappnen für die fremde Festivalkultur. Wie wär’s mit einer kleinen Dänischlektion Smørrebrød? Deine Aufgabe: Hör dir den Song “Alt Der Glimten” der dänischen Lokalmatadoren Band “Fugleflugten” an, die dieses Jahr auch am Roskilde Festival spielen.: Übersetze uns die erste Minute des Songs bis zum Refrain auf Schweizerdeutsch und schicke uns deine Übersetzung als Sprachnotiz (Namen, E-Mail-Adresse und Handynr. nicht vergessen!) bis spätestens MO 03. April 14:00 an: kontakt@3fach.ch oder 079 279 96 91 (whatsapp-Sprachnachricht) Vor-/Nachname, E-Mail-Adresse und Handynr. nicht vergessen. Übersetze gern kreativ! Übersetze ganz nach deinem Gehör und verpacke imaginäre oder reale Roskilde-“Dream City”-mässige Geschichten in deine Übersetzung! Der Google-Translater kannst du stecken lassen. Beispiel gefällig? Dann hör dir hier das Beispiel unserer Praktikantin an: Die kreativste Einsendung wird am MO 03. April 2017 in der Sendung Stooszyt (17:00 – 19:00) mit 1×2 Festival-Wochenpässen (inkl. Zelt & Camping) belohnt und bekannt gegeben. Am nächsten Montag liefern wir dann auch noch die offizielle Übersetzung nach. (Bilder: Christoffer Rosenfeldt, Roskilde fb)