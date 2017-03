Vereinisch – Pfadi Luzern Selber ein kleiner Verein, ist das Radio 3FACH interessiert an dem Engagement und den Geschichten, die in den Vereinen von ganz Luzern schlummern.

Vereine übernehmen eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft und bieten Raum für Träume, Freundschaft, Ausgleich und Austausch – und deswegen kommen wir ins Spiel.

Von Verein zu Verein quasi, nimmt das Jugend- und Kulturradio 3FACH «Vereinisch» ins Sendungsprogramm auf. Eine Plattform, auf der sich dein Verein einem jungen, urbanen Hörerpublikum vorstellen kann. Der zweite Gast im Rahmen des “Vereinisch” ist die Pfadi Luzern: Ein Verein, der als Dachverband aller Luzerner Lokal-Pfadis agiert und deshalb andere Aufgaben übernimmt, als mit den Jugendlichen am Samstagnachmittag in den Wald zu gehen. Simon Schmid, zum Pfadinamen Sid, ist Ausbildungsverantwortlicher der Pfadi Luzern und erklärt uns in einem ersten Teil wie die Pfadi aufgebaut ist und für was die Pfadi Luzern alles verantwortlich ist: Im zweiten Teil der Rubrik erzählt uns Simon, welchen Wert die Pfadi für ihn hat und weshalb man in der Pfadi auch als Teenie plötzlich mal eine Sitzung mit der Gemeindepräsidentin hat. Weshalb Simon Schmid zum Pfadinamen Sid heisst und warum es toll sein kann, bei Hagel zu campieren (und noch viel mehr) kannst du im kompletten Interview nachhören, viel Spass.