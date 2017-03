Vitrine voller Kunst im Treibhaus Das Treibhaus steht nicht nur für Konzerte und Partys. Künstler aus allen Bereichen haben im Tribi eine Plattform – oder genauer: eine Vitrine. Unter der Leitung von Aline Peter wird diese mit verschiedensten Kunstwerken gefüllt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer eine Idee hat, kann sich direkt an aline.peter@gmx wenden. Was schon in der Vitrine drin war, was noch rein soll, und wer sie gemacht hat, kannst du im Podcast nachhören.