von Comics zur Musik und wieder zurück Geboren und aufgewachsen in New York, verbrachte Jeffrey Lewis die meisten seiner Monatge im sidewalk cafe. Dann gabs dort immer open mic nights. An denen fand man Jeffrey aber meistens nur zeichnend und alleine an einem Tisch sitzend. Anfangs gig er nämlich nur dort hin, um die Künstler am open mic zu zeichnen. Irgendwann machte er dann den Schritt auf die Bühne und fing dann auch an neue Leute kennenzulernen. Während seinen gigs verteilte er Kassenten von seiner Musik, eine davon gelangte dann in die Finger von jemandem bei Rough Trade Records. Dort hat er dann sein erstes Album aufgenommen. Am liebsten erzählt Jeffrey Lewis einfach nur Geschichten, egal ob durch Comics, Videos oder Songs, oder eben alles zusammen, wie er das gerne an seinen Shows macht.