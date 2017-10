Warum will Katalonien unabhängig sein? Seit gestern sind die Medien voll von Bildern mit Wahlurnen, blutüberströmten Menschen und Polizei in Kampfmontur. Gestern hat in Katalonien, im östlichen Teil von Spanien, eine Abstimmung über die Unabhängigkeit dieser Region stattgefunden. Wir wollten dem Ursprung der Selbstbestimmungsforderung auf den Grund gehen und haben dafür mir Jo Lang geredet. Er ist Historiker und hat sich mit Spanien und deren Unabhängigkeits-Bewegungen auseinandergesetzt. Wenn man ihn nach dem Auslöser der Förderung nach Selbstbestimmungsrecht der Katalanen fragt, dann bekommt man nicht einfach eine Antwort in zwei Sätzen. Das würde der Situation auch nicht gerecht werden.