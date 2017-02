Was die Welt im Innersten zusammenhält? Musik, Respekt und Liebe! Das Duo Wooden Peak aus Leipzig tönt zwar wie ein Orchester, liebt aber trotzdem die Limitation der Zwei-Mann-Band. Jonas und Sebastian waren zu Gast in der Stooszyt und berichteten über ihr Schaffen, über eine Reise in Ecuador und über ihre Zukunftspläne.

Das Neubad meint sogar: “Ein filmisch anmutendes Spektakel aus Gitarre, Schlagzeug und Stimme, zum Leben erweckt von digitalen Begleitern wie Fußorgel und Elektronik.” Was die beiden zu so einer Aussage sagen gibts im Podcast. Ach und hier gibts noch das filmische Ergebnis ihres Ecuador Aufenthalts.