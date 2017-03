Was ist in der Türkei los?! Eigentlich steht sie in der Stooszyt im Studio, jetzt gerade steht sie aber zwischen zwei Fronten. Irina ist für ein Seminar der Jungen Grünen Europa nach Istanbul gereist. Dort herrscht gerade Krisenstimmung, seit dem fehlgeschlagenem Putschversuch vom Juli 2016 herrscht in der Türkei “Ausnahmezustand”. Konkret heisst das: keine Demos, schwerbewaffnete Polizisten, nur nicht auffallen. Trotzdem wagen sich morgen zehntausende Frauen auf die Strassen Istanbuls, um am Weltfrauentag für die Rechte der Frau in der Türkei zu kämpfen. Irina erzählt uns von den Eindrücken, Gesprächen mit Einheimischen und von deren Ängsten.