Was treibt eigentlich s’Tribi so?! Grafikpool, Multimediapool, Flohmarkt, Urban-Gardening Projekt, Kunstvitrine, Fotolabor und mehr. Das Treibhaus ist offen für alle zwischen 16 und 25 Jahren, welche gerne ein Projekt starteten möchten/ mithelfen möchten oder sonst irgendwie Teil davon sein möchten. Und seit einigerzeit sind so einige neue Projekte aufgeblüht im Treibhaus, unserem Jugendkulturhaus in Luzern. Aber nicht nur das, auch Veranstaltungstechnisch hat sich was getan. Parties, auch Ü16 Parties, gibt es neben den Konzerten, vermehrt, was aber auch einfach am Gesellschaftswandel liegen kann, so David Ammon, der Leiter für Finanzen und Marketing vom Treibhaus. Wir fragen uns: was treibt eigentlich s’Tribi so?!-Und haben deshalb mit David Ammon gesprochen. …Und das kannst du hier nachhören:

Treibhaus Jugendkulturhaus

Spelteriniweg 4

6005 Luzern