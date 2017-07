Wenig Inhalt, viel Effekthascherei Es sei immer in ihrem Sinn gewesen, dass der Feminismus in der Popkultur ankommt, meint Andi Zeisler in ihrem Buch “Wir waren doch mal Feministinnen”. Dies sei nun auch passiert. Doch die Form, die passt Zeisler nicht ganz. Der Feminismus sei Verkaufsargument geworden und habe seinen antikapitalistischen Inhalt verloren, was für Zeisler aber einer der wichtigsten Punkte der feministischen Debatte ist. Auch die Journalistin Nadja Brenneisen befasst sich mit dem Umstand der Kommerzialisierung des Feminismus. Ihre Gedanken gleichen Zeislers und so haben wir uns mit ihr über diese Entwicklungen unterhalten und geklärt, was die Kommerzialisierung für Problematiken mit sich bringt, wie wichtig ihr die antikapitalistische Kritik ist und wie feministische Inhalte besser vermittelt werden könnten.