Vor dreieinhalb Jahren wollte Michael Assad mit dem Zug nach Zürich, und dann nach Frankfurt fahren. Doch in Chiasso wurde er aufgehalten: Statt in Deutschland ist er so in der Schweiz gelandet. Dies nach einer langen Odyssee von Afghanistan, über den Iran, die Türkei, Griechenland, und Italien.

Michael hatte sich mit 15 Jahren alleine, und ohne Dokumente auf die Flucht gemacht. Dies hatte auch einen amüsanten Nebeneffekt: Die Schweizer Behörden teilten ihm, wie allen Geflüchteten ohne Papiere, das Geburtsdatum 1.1. zu. Damit wurde Michael vier Monate zu früh volljährig. Letzte Woche feierte Michael seinen richtigen, 19., Geburtstag.

Mit uns sprach er im Rahmen der Themenwoche “Wir-Hier!” zu Migration und Asyl über seine Flucht und seine beiden Geburtsdaten.