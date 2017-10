Wenn Poetry Slam und Musik auf einer Bühne stehen Die Fachschaft der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern, kurz KuSo, veranstaltet immer wieder verschiedenste Verantstaltungen, mit welchen sie etwas mehr Kultur in die Universität einfliessen lassen wollen.

Diese Veranstaltungen sind aber nicht nur für Studenten, sondern auch als Nicht-Student zugänglich. So auch heute Abend. Unter dem Titel “Spoken Words” vereint die KuSo heute Abend im Treibhaus Luzern Poetry Slam und Konzertkultur zu Einem.

So ist’s also kein typischer Poetry Slam Event, bei dem mehrere Künstler gegeneinander antreten und um eine Flasche Whiskey slamen, sondern vielmehr eine Mischung zwischen Beanspruchung der Lachmuskeln und entspanntem Zurücklehnen. Emilia Kimidzikic, in der KuSo für das Resort Kultur zuständig, hat uns mehr über Michael Frei, den anwesenden Poetry Slamer, erzählt und verraten, wie es zur doch etwas neuen Mischung aus Slamming und Konzert kam.

Das alles und noch eine Hörprobe von Michael Frei kannst du im Podcast nachhören: