Wer ist eigentlich Klain Karoo? Sie haben erst eine Single veröffentlicht. Aber die scheint anzukommen.

Klain Karoo‘s Track “Stay A Little While” wurde beim diesjährigen M4Music Festival in der Kategorie Demotape Clinic Pop nominiert und platzierte sich in den ersten 3 Rängen. Nachdem sie im Mai die britische Indie-Pop Band The Japanese House supporten konnten, eröffnen sie heute für From Kid in der Schüür.

Aber wer ist eigentlich Klain Karoo?

Wir haben die Sängerin Carla und den keyboarder Benjamin zu uns ins Studio geholt, um genau das herauszufinden: Morgen erscheint ihre zweite Single “Don’t Talk” und am 13. Oktober dann ihre EP.

Bis dahin gibts immerhin noch zwei weitere Videos von Live-Auftritten: