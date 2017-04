Letzte Woche sassen wir noch gemütlich am See und tranken in der Volière ein kühles Bier. Heute machen wir möglichst gar keinen Schritt vor die Tür. Von 20 Grad ist das Thermometer auf grad mal 2 Grad gesunken.

Ist Petrus launisch? Oder grüsst der Klimawandel? Wir haben bei den Expertinnen und Experten nachgefragt; Meteo Schweiz hat uns den Wintereinbruch erklärt und direkt ein paar Statistiken rausgesucht. Und siehe da: Top 10-Platz für diesen April!