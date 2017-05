Und wenn du jetzt Newcomer_in wärst, neu hier in der Schweiz, würdest du dann nicht auch in einer WG wohnen wollen? Diese Überlegung hat sich das Projekt ‘wegeleben‘ gemacht. Gesagt getan, mittlerweile vermitteln sie geflüchtete Menschen in hiesige WGs.

Fabienne von wegeleben Luzern hat mit uns über Herausforderungen, Bedingungen und Überzeugungen geredet.