Wie der Löwe in den Fels kam 225 Jahre alt wird der Luzerner Löwe dieses Jahr. Die meisten von uns haben mal in der Schule gelernt, dass das Löwendenkmal etwas mit der französischen Revolution und Schweizer Gardisten zu tun hat. Aber wusstest du, dass die rund 100’000 Franzosinnen und Franzosen so wütend waren auf die Schweizer Gardisten, weil diese ganz viele Privilegien besassen? Die neue Führung ‘1792 – Luzern‘ will uns die Geschichten hinter dem Löwendenkmal und dem 10. August 1792 näher bringen. Die Menschen hinter dem Projekt versprechen Grosses: “Es wird einen umhauen.”