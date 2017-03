Will Wood and Great North Live

Will Wood and Great North aus Neuseeland waren heute live zu Gast im 3FACH – für Interview & Live Song!



Woher die Verbindung zwischen den Bands Will Wood und Great North kommt und was es heisst als Band verheiratet zu touren, das wollten wir heute wissen.



Fakt ist: Will Wood und Great North sind derzeit als Solo- und Combo-Band auf Europatourne, machen heute halt in der Gewerbehalle.

Ihr neuer Song Better Days hat uns die Folk/Country -Band Verbindung Live gespielt…

Das Interview kannst du hier nachhören: