“Wir-Hier!” Alle Beiträge der ZUMA-Bewohner Sieben Jugendliche mit Flüchtlingshintergrund besuchten vor Kurzem einen Radiokurs im 3FACH. Die entstandenen Berichte werden nun in der Themenwoche “Wir-Hier!” zu Migration und Asyl ausgestrahlt. Hier kann man sie nachhören. Montag: Saimon über Tourismus in Luzern Zudem kann man die Beiträge auch an der Hörlounge in der Volière nochmals hören. Die Beitragsmachenden und Stadtpräsident und Patron der Woche, Beat Züsli, werden ebenfalls anwesend sein. Komm vorbei!