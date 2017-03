Wohnraum für Alle! – Bericht Stadtrat Günstiger Wohnraum zu Schaffen ist schon lange ein Thema bei der Luzerner Bevölkerung. 2012 wurde die Initiative “Für zahlbaren Wohnraum” angenommen. Die Initiative will, dass bis 2037 der Prozentsatz für gemeinnütziges Wohnen auf 16 Prozent erhöht wird. Dazu soll die Stadt ihre Liegenschaften an Wohnbaugenossenschaften abgeben. Heute hat der Stadtrat einen Bericht erfasst, in dem er sein Konzept für die Umsetzung der Initiative klar zusammenfasst. Wie ist die Vorbereitung der Quartiere auf dieses Projekt? Was sind die Ziele dieses Projekts? Was ist der Vertrag zwischen der Stadt und den Baugenossenschaften. die Stadträtin Manuela Jost hat uns darüber Auskunft gegeben.