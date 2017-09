Hast du dir schon mal überlegt wie wichtig Essen für unsere Gesellschaft ist? In Luzern gibt es eine Gruppe von Leuten, welche mit dem simplen Konzept von “Gemeinsam Znacht”, Geflüchtete und Einheimische an einen Tisch bringen wollen. Das Projekt vermittelt Zuegezogene mit Luzernerinnen und Luzernern. Wir haben mit Dorothea Endres gesprochen, welche auch schon Gäste bei sich zuhause empfangen hat. Bei einem gemeinsamen «Znacht» erkennt man Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Warum Käse nicht so gut ankommt kannst du dir hier anhören.