Zu Zweit Im Künstlerkuchen LA’s “Sibbling” ist das englische Wort für Geschwister.

Und genau das sind die ZiBBZ. Coco und Stee sind eigentlich aus Zürich, pendeln aber zwischen der Schweiz und den USA hin und her. In LA wohnen sie in einer fünfköpfigen Künstler WG und verwirklichen ihren Traum, der Musik professionell nachzugehen.

Doch das Music Business ist alles andere als einfach! Es braucht die Unterstützung der ganzen Familie, aller Freunde und Bekannten – “It Takes A Village”. Dieser Fact hat auch als Grundlage des Titels vom zweiten Album des Duos gedient, welches am 1. September erschienen ist.

Vier Jahre nach dem Release ihrer ersten Platte hören sich die ZiBBZ ganz anders an. Inwiefern dieser Wandel vom Leben in LA beeinflusst ist und wo sie die Vor- und Nachteile der Künstlerstadt sehen, kannst du im Podcast hören: