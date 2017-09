10 Jahre Token//Sync24-Privacy-DeFeKT Split Vor genau 10 Jahren hat Kr!z aus Belgien das Label “Token” gegründet. In den vergangenen Jahren hat Token schon Tracks & Remixes von Inigo Kennedy, Phase, Luke Slater, James Ruskin, Marcel Dettmann, Blawan, Surgeon, Ben Klock, Xhin, Sigha, Peter Van Hoesen und vielen mehr released. Wir schauen zurück, zumindest auf das letzte Jahr. Neuer Elektro von Sync 24 und Privacy. Zwei analoge Tracks von DeFeKT auf der Rückseite. A1 – Sync 24 x Privacy – Hard To Tell

A2 – Sync 24 x Privacy – General Data Standard

B1 – DeFeKT – MG1

B2 – DeFeKT – MG2