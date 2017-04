Der äusserst sympathische Herr stammt ursprünglich aus Portugal und ist seit wenigen Jahren in die Schweiz gezogen. Hier fand er eine geeignete Homebase mit den Jungs der Terrazzza Crew aus Zürich. Mit seiner Leidenschaft zur Musik verzaubert er jedes Wocheneende hunderte in den grössten Klubs der Schweiz.

So verwundert es auch nicht das er letzte Woche den Abend für Maceo Plex im Nordstern eröffnet hat.

Auch diesen Freitag im Babette Klub in Zürich wird Abel an der Suicidecircus meets Babette spielen. Aus diesem Grund gibt es einen exklusiven Podcast für dich von ihm!

Wir freuen uns euch Abel’s Podcast zu präsentieren als Warmup für ein geiles Wochenende.

Enjoy!

Terrazzza ist ein preisgekröntes Veranstaltungslabel die National grosse Events Organisieren wie zum Beispiel die Terrazza Party auf dem Üuetliberg mit Starbesetzung versteht sich.sie verpflichten die grossen Grössen der Branche, wie The Martinez Brothers, Andre Hommen oder Solomun!

Als nächstes auf dem Terrazzza-Fahrplan steht der 14 April in Ascona und am 15 Elorw zu Gast im Vanilla Club. Im Sommer haben die Jungs sogar noch ein 1Tages Festival mit Solomun als Headliner geplannt.

Man kann gespannt bleiben was sich alles noch entwikelt ,Qualität im grossen Stil, soviel sei gesagt.

ABEL im Web & Soundcloud.

