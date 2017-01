Der Stromstoss ist zurück aus den Winterloch.

Wen es dir draussen immer noch zukalt ist, kein Problem wir haben was, was du dir Zuhause anhören kannst.

Heute ab 22:00 uhr gibt es Live eine der sympathisten Djane aus Luzern.

CLARI ANN, ursprünglich aus Brasilien lebt und spielt aber bereits einige Jahre schon in der Schweiz. Clari Ann Schwendener begann ihre Dj Karriere bereits 2002 in Brasilien.

seit 2010 wieder zurück in der Schweiz & ständig unterwegs egal ob alleine mit Freundinen oder mit ihrem Mann & Produzent Khainz.



Das DJane mittlerweile nicht mehr als Modebegleitung angeschaut werden, haben wir genau solchen Frauen wie Clariann zu verdanken, die mit Mut und Selbstvertrauen und viel Können den Männern hinter den Decks ihren Platz zu recht streitig machen.

Ich freue mich wirklich auf ihren Besuch im Radio 3FACH.

Sie wird ein 1,5h Set spielen, dass du wie immer im Stromstosspodcast nachhören kannst.

Wenn du nicht mehr warten willst hörst du hier ihr letztes Set, ENJOY.