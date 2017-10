ein Hauch Berlin in Luzern Pünktlich zum 11. luzerner City Marathon, gab es diese Woche auch so was ähnliches im Stromstoss zu hören. Gleich zwei Sets wurden geliefert. Zum einen ein DJ Set von Sabrina Mue und Lars Moston aus Berlin. Die beiden haben im Rahmen vom 2. Minifestival der Gewerbehalle am Freitag Halt in Luzern gemacht. Zum anderen gab’s noch eine Köstlichkeit von O/Y (ebenfalls aus Berlin). Er hat live seine eigenen Tracks gespielt – das mit Vocals zwischendurch. Momentan ist O/Y durch Europa am touren am Samstag spielt er in der Kegelbahn in Luzern, am 11.11 dann in Bern.