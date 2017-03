ME! Records im Stromstoss Das Recordlabel ME! Records will hoch hinaus!

Dafür ist das Label exklusiv heute zu Gast in der Stromstossshow.

Die ganze Sendung widmen wir dem jungen, aufstrebendem Recordlabel aus Luzern. Die ganze Crew wird mit im Studio sein und ihr grosses Baby dir ganze 3 Stunden vorstellen.

Du hörst im Interview was das dynamische Label antreibt, welche Genreschiene sie fahren und was ihre Zukunftspläne und Ambitionen für die nächsten Jahre sind.

Obendrauf hörst du heute alles nur eigene Produktionen aus dem Hause ME! und Partner.

Die Ganze Sendung wird im Facebook per Livestream geteillt, dass DU ganz mit dabei sein kannst.

Ab 21:00 gehts los, wir freuen uns auf die Rasselbande und ihr Sound!

Better you tune in!!

Hier hast du bereits ein kleines Leckerli vorab.

Das neuste Release von ME! Records mit dem Zürcher Francessco Parla und einer der Labelheads, Luca Vallante, enjoy!

Me! im Web & Soundcloud



Stromstoss auf 3FACH:

Von House – Techno

Freitag von 21:oo -24:oo