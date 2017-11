Neustadtmusik im Stromstoss Am Freitag Abend hat der Stromstoss einmal mehr eine Perle der elektronischen Musikszene aus Luzern zu Besuch.

Mit Dread j (Samuel Elmiger), Mole (Ivo Glanzmann) und Simon S (Simon Schmid) waren 3 der hauptverantwortlichen des Labes zu Gast in der Sendung.

Die Neustadtmusik steht schon seit mehr als 6 Jahren für qualitative treibende und deepe Undergroundmusik aus Luzern mit Liebe für das schwarze Gold.

Bereits mehrere Platten der Neustadtmusik sind seit einiger Zeit restlos ausverkauft und werden heiss gehandelt unter Kenner und Liebhaber. In letzter Zeit war es ziemlich ruhig um das Label aus Luzern geworden. Die letzte EP kam vor mehr als einem Jahr noch von Dietrich & Strolch mit Nipl & Tipl heraus.

In der Zwischenzeit hat sich viel verändert bei den luzernern wie wir erfahren haben.

Umso mehr freuten wir uns, als wir das neue Release von Ellroy mit seiner EP, Sonder erhalten haben, dass seit dem 11.Oktober auf Vinyl und seit dem 23. Oktober auch Digital erhältich ist. Die Neue EP klingt gewohnt groovig, deep und Dub lastig fast ganz nach der Neustadtmusikmanier.

Was aber auf dem neuen Release heraussticht, ist der 3. Track Pura Vida.

Auf den ersten Moment etwas Techhouse lastiger und elektronischer, als man es sich es von der Neustadtmusik gewohnt ist. Aber trotzdem ein Song wo man durchaus auf solch einem Release gut verpacken kann.

Mit den 2 Orginal Tracks vom Künstler aus Montreal (Ellroy), gibt es dazu noch einen Remix von Dread J, der mehr Dub lastiger aber genauso treibend daher kommt.

Ab Montag gibt es die Platte übrigens auch im 3Fach Recordstore wieder in kleiner Stückzahl.

Wie es zu der Zusammenarbeit mit dem kanadischen Künstler Ellroy gekommen ist und wann schon eine neue EP in den Startlöchern steht, erzählte uns Samuel Elmiger und Ivo Glanzmann im Interview.

Nebst der neuen Platte, spielten Dread J und Ivo Glanzmann für uns, gut 3 Stunden durch die Sendung mit Ihrem Sound den du als Podcast hier nachhören kannst. Enjoy!