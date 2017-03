Project Riot im Stromstoss zu Gast Es ertönt wieder einmal Drum and Bass aus den Radio 3Fach heute Abend ab 22:00Uhr.

Project Riot ist ein Dj Duo das aus zwei Herren besteht.

DY-Namics und Styx sind aus dem so schönen Aargau & kommen extra wieder nach Luzern um dem Stromstoss wieder einmal eine geballte Ladung D’n’B auf die Ohren zu geben.

Die Jungs von Project Riot bringen nicht nur dem 3Fach sondern auch dem luzerner Nachtleben Drum and Bass zurück auf die Tanzfläche.

So haben sie den Beyond160 Event am 18.03 in der Schüür mit UK D’n’B der von

Ausserdem spielen auf 2 Floors – Fourward (Shogun Audio, AT)

– Law & Order (Drum Army)

– Styx & Crumbling Empire (Project Riot / Divercity)

Um dir einem Vorgeschmack zu geben wie es heute über den Äther geht, hörst du hier ihr Promomix für ihre Beyond160 Party in Der Schüür in Luzern.

Project Riot on Souncloud

Project Riot on Facebook

DY-Namics on Souncloud

Frontline – Project Riot on Soundcloud