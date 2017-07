Pussy Power.

Um eins vorab gleich einmal klarzustellen im Stromstoss ist aber nichts mit “Pussy Musik” Wie du dir vieleicht bereits gedacht hast, geht es hier um die Gleichberechtigung der Frauen im Musik Buissnes.

Eine ganze Woche lang stehen die Weiblichen Artisten beim Radio 3FACH im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, so auch im Stromstoss diese Woche.

Dies bedeutet dass wir lediglich Musik von weiblichen Artisten Präsentieren.

Komplette drei Stunden widmen wir den starken Frauen im Techno Buissnes.

Mit Power Musik von Cari Golden(Watergate Records) Just Her (Suara) Nicole Moudaber (Intec Digital) Beth Lydi (Heinz) uvm. werden die stunden vor dem Club am abend in kürze vergehen.

Kommst du nicht in den Genuss der Sendung macht nichts, hier Hörst du das Dj Set von Clari Ann vom Silvester Stromstoss.

enjoy.