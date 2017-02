Ramy Res zu Gast im Stromstoss am 03.02.17

Wieder einmal mehr hat der Stromstoss Besuch gehabt.

am letzten Freitag Abend war ein junger Luzerner Gast DJ bei uns im Stromstoss.

Ramy Res der 26 jährige ,wo in Horw aufgewachsen ist ,hatt sich ein paar jahre ein wenig zurück gezogen und ist jetzt aber wieder voll da und spielte für uns ein energiegeladenes Tech House Set.

Er spielte ein Gäste DjSet von rund 1,5h

Hier hörst du sein Set ink.30 MInuten meiner wenigkeit.