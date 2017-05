Der Frankfurter DJ & House-Producer Rey & Kjavik veröffentlicht sein Debut Album “Rkadash” am 07.07.2017 auf Katermukke.

Einige Jahre lang wussten nur Besucher seines Live-Acts, dass es sich bei Rey & Kjavik nicht etwa um ein isländisches Duo, sondern um einen Solokünstler handelt. In dieser Zeit entwickelte sich der Frankfurter Produzent und DJ zum nicht wegzudenkenden Bestandteil der internationalen House Szene.

Mit seinem Debut Album “Rkadash” beginnt für Rey & Kjavik nun ein neues Kapitel in seinem musikalischen Schaffen. So nimmt er uns mit auf eine tiefgründige, spirituelle Reise über geographische und kulturelle Grenzen hinweg.

Die neuen Tracks sind langsamer, emotionaler und inspiriert von Musik aus Indien, sowie verschiedenen arabischen und afrikanischen Ländern.

Die erste, gleichnamige Single-Auskopplung „Rkadash“ ist der Berührungspunkt zwischen dem alten und dem neuen Sound von Rey & Kjavik und gibt einen guten ersten Eindruck vom Album.

Ein wunderschöner, klassischer Housetrack dem ein Akkordeon Loop eine leicht melancholische Note gibt.

Am 07.07.2017 erscheint das Debut Album von Rey & Kjavik auf Katermukke und wird im Handel digital erhältlich sein.

Hier hörst du einen kleinen Auschnitt von der Singelauskopplung, wir freuen uns schon auf ein fettes Album vom Frankfurter Produzent.