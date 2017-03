Sabb [Hive Audio] ist wieder einmal mehr zu Gast in unserem schönen Luzern.

Einmal mehr hat man Zürcher Freunde im Klub oder wie heute auch im Radio 3Fach zu Gast.

Sabb der dynamische Herr aus Zürich ist DJ und Producer, er ist bei Hive Audio gross geworden und releast mitlerweile auf weiteren grossen Labels wie;SK Supreme Records

Moon Harbour,

Saved Records,

oder Noir Music.

Nicht nur am produzieren sondern auch ganz schön am Reisen ist Sabb.

Heute macht er halt im ROK in Luzern unteranderm wird er unterstütz von den Luzerner Luca Vallante / Medo / und mir Samuel.

Doch bevor heisst es Sabb an den Decks im Radio 3Fach.

Ich freue mich mächtig auf ihn und sein Set.

ab 21:30 hörst du Ihn live.!!

Kostprobe gefällig?! :



Sabb im Web & Soundcloud



https://www.facebook.com/sabbDJ/?fref=ts

Stromstoss auf 3FACH

Von House – Techno Freitag von 21:oo -24:oo

Stromstoss auf Facebook

Stromstoss auf Soundcloud