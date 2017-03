Stromstoss: Deep Seven[LT Kollektiv] zu Gast Am Freitag Abend gab es wieder einmal Sound von einem Luzerner Gast-Dj im Stromstoss.

Deep Seven spielt bereits seit einigen Jahren vermehrt Dub-Tech/deep. Wummernde Bässe und verspielte Drums die einfach am besten auf Vinyl gespielt werden, sind genau sein Ding, wie er mir verraten hat.

Am Samstag Abend spielt er unteranderem in der Bar 59 an der Stolzer Kater Party.

Im Stromstoss spielte für uns rund 1,5h mit Vinyl live in der Sendung und davon gibt es natürlich für dich hier das Video. Check it out!

Deep Seven im Web & Soundcloud

Stromstoss auf 3FACH:

Von House – Techno

Freitag von 21:oo -24:oo