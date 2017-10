Stromstoss: It’s a Love Thing – 5 Jahre Njoy Music Seit rund 5 Jahren sorgt Njoy Music aus Luzern für die richtige Mischung zwischen House, Detroit und Techno in den Klubs und auserhalb unserer Leuchtenstadt.

Am Samstag dem 07.Oktober feiert das Label im Uferlos sein Jubiläum.

Mit Earl Jeffers an den Plattentellern als Mainact, haben sie einen hochkarätigen DJ und Produzenten aus Cardiff (Wales) eingeladen.

Seine Sounds sind ein Mix von smoothen Housebeats voller Soulpower mit treiben klassischen Basselines. Mit Releases auf Local Talk, Ten Thousand Yen, 4Lux und vielen weiteren, überzeugt er seit mehr als 7 Jahren! Wenn dir das jetzt alles nichts sagt, ist das noch nicht so schlimm, denn der Stromstoss wird dir heute bereits eine Kostprobe präsentieren. Mit Mathieu ist der Mann hinter dem Label Njoy Music zu Gast im Stromstoss.

Und wie es sich gehört für gute DJ’s wird er sein schwarzes Gold mitnehmen und rund 1,5h lang einem Mix für dich spielen.

Obendrauf gibts dann noch sogar 2×2 Gästelisteplätze für dich und deine Freunde für kommenden Samstg zu gewinnen. Bis dahin – hör dir bereits 1 nice Track von Earl Jeffers an.