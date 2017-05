Wie fast immer heisst es am Freitag Abend Stromstoss auf 3Fach.

Diesen Freitag Abend war Le Shiffre zu Besuch im Radio 3Fach für den Gäste Podcast.

Der Junge Mann ist seit meheren jahren als Dj unterwegs und spiellt regelmässig für sein Veranstaltungslabel Hibou von Küssnacht.

Mit den Jungs vo Hibou veranstalted er Events kreuz und queer durch die ganze Schweiz.

Mitlerweile feiert Hibou ihren 5 jährigen Geburtstag und das an ihrem Geburtsort, in Küssnacht an der Rigi.

Da wird man Le Shiffre & seien Hibou Freunden wieder über den Weg laufen.

unteranderem wird er auch am Invictis Pax. Minifestival spielen und im Raucher abteil des Casineums hosted er eine monatliche veranstaltung.

Aber es geht ja eig. um den Podcast & den hörst du hier!