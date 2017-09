Stromstoss w/Rico & Sandro Sedeltoxic, Uferlos, Rok, Zürich… mittlerweile sind Rico & Sandro ziemlich häufig anzutreffen hinter den Plattentellern in den angesagtesten Klubs der Stadt. Mit den zwei jungen Newcomer aus Luzern wird die Dub-Tech Djsparte um ein Mitglied reicher. Seit diesem Sommer sind sie mit ihrem Rumänen Dub wie es aussieht auf der richtigen Spur gelandet.

Wie es dazu kam, hörst du heute live im Interview nach ihrem Gäste Dj Set wo sie um 21:30 zum besten geben. Red Axes aus Israel sind zwar nicht die ersten, die House-Rythmen mit Gitarren-Licks verbinden, was sie aber ausmacht ist, dass sie dabei DJ-freundlich & clubtauglich bleiben. Obwohl sie erst gerade anfangs Septmeber ein Album rausbegracht haben, sind sie am 6. Oktober wieder mit einer EP am Start. Veröffentlicht wird diese auf dem Label “Life and Death” aus Miami. Das wahrschienlich, weil Red Axes seit diesem Jahr mit dem Life and Death Flaggschiff “DJ Tennis” um die Welt zogen, wir vom Stromstoss haben die Tracks schonmal vorab in die Finger bekommen. Track-List (nur gespielte Songs)

A1 – Kalacol feat. Yuli Vainshtein

A2 – Vego Gam

B1 – Round