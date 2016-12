Stiglitz zu Gast im Stromstoss Jingelbels jingelbes ji-ji-jiingelbels, noch nicht ganz aber schon bald ist es Weihnachten aus diesem Grund habe ich etwas bessinliche Musik für euch am Start. Roman Hodel alias Stiglitz ist bei mir zu Besuch im Stromstoss am 23.12.16

Der Herr aus Luzern mit dem etwas langsameren Sounds ist seit meheren Jahren schwer beliebt und das nicht nur in unserer schönen Stadt sondern auch weit über die Grenzen hinaus. Wen man seine Tourdaten anschaut sieht man das er rund 30 mal dieses Jahr die Dancefloors bespielte egal ob Luzern, Zürich oder sogar Berlin.

Stiglitz startete mit seinem Freund Berstein als Dj’Duo im 2011.

Mitlerweile seit 2015 macht Bernstein Livesets und Stiglitz ist als Dj aleine unterwegs. Als Mitbegründer der allseits sehr beliebten Inselpartys ist er stehts fokusiert einen kleinen Teil Berliner Utopie & Musik Leckerbissen nach Luzern zu holen.

Es ist egal ob im Wald, an einer Abrissparty oder im Uferlos, man sieht hinter allen Veranstaltungen steht nicht nur er sonder das ganze Team der INSEL mit richtig viel Herz.

Ebenfals mit viel Herz sein Set von der Rummelsburger Bucht Berlin. Freue mich mächtig den gut gelaunten Herr bei mir in der Sendung zu haben.

