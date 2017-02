Stromstoss mit Tigris & Man Power / Duplex Electronic Weekend Der Luzerner Tigris (Thomas Adlun) spielt schon seit einigen Jahren qualitative, technoide Sounds mit viel Bums. Um seinen Sound zu beschreiben gibt es nur ein Wort, nämlich: RAVE!

Tigris versteht was es heisst, die Crowd mit einem guten Technogroove in einen Rave zu verzaubern. Wir freuen uns auf einen äusserst sympathischen Gast, heute Abend im Stromstoss. Zwei Stunden wird Techno aus den Boxen geballert bis die Ohren glühen. You better tune in! Mit dem “Duplex Electronic Weekend” findet diese Woche vom 16.02. bis 18.02. im fri-son in Fribourg bereits zum sechsten Mal eine wahre Hommage an die elektronische Musikkultur statt.

Es werden DJ- und VJ-Workshops en masse stattfinden. Natürlich wird das Ganze von einem House, Techno und UK-Bass Line-Up abgerundet, dass sich sehen lässt. Darunter niemand geringeres als Man Power ,der ein exklusives DJSet für uns zur Verfügung stellt. Dazu gibts’ 1×2 Duplex Electronic Weekend und Tagespässe, diese kannst DU ab 21:00 im Stromstoss abstauben. Das Set von Man Power startet genau um 21:00 Uhr.