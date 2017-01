“Einfach mehr Musik, mehr Musik und Zwieback und Tee kaufen.” Vor knapp zwei Wochen sprachen Produzent und Sänger TBRW & Little Miss Sunshine so über einen potenziellen Gewinn – jetzt können sie das auch tatsächlich machen. (Den Beitrag findest du hier.) Mit ihrem Song “CHOLLO” räumten sie nämlich den Platz 1 ab, sie gewinnen den Kick Ass Award und haben somit den besten Luzerner Song 2016 produziert.

Auch dieses Jahr wurde das Voting für den besten Song 50/50 aufgeteilt. Einerseits konnte per SMS abgestimmt werden, andererseits durften die nominierten Bands sich wieder gegenseitig Punkte vergeben. Produzent TBRW und Sänger Little Miss Sunshine (der u.a. auch für Vocals bei KAA-Gewinner Moskito zuständig ist) konnten also Hörer, Fans, SMS-Voter und Bandszene am besten von sich überzeugen, und landen mit ihrem Song “CHOLLO” noch vor Visu, Vision In Clouds und Long Tall Jefferson.

Von den letztjährigen Gewinnern Hanreti wandert der Siegerpokal “Knut” nun also zu TBRW & Little Miss Sunshine. Doch das ist nicht ihr einziger Gewinn, die Band erhält ausserdem ein Preisgeld in Höhe von CHF 3’000.- für ihr weiteres Bandschaffen.

Über 3000 HörerInnen haben per SMS für eine der 25 nominierten Bands aus der Region Luzern abgestimmt.

An der Kick Ass Award Gala im Konzerthaus Schüür führten auch dieses Jahr die Moderatoren und Ex-3FÄCHELER David Roth und Andreas Gantner das Publikum durch den Abend. Zu den prominenten Gästen gesellten sich LZ-Chefredaktor Jérome Martinu, der neue Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli, die laut Blick “heisseste Meteo-Fee” der Schweiz Lynn Grütter, FCL-Spieler Tomislav Puljic, Olympiasieger Mario Gyr und der stadtbekannte Anwalt und Salle Modulable-Unterstützer Jost Schumacher, sowie die Gastband DACHS.

Aber nicht nur Andreas Gantner und David Roth, die langjährigen KAA Moderatoren, wissen zu sprechen. Auch die Moderatoren Tim und Visu brachten Spass in die Awardshow, die auf Radio 3FACH live übertragen wurde.

Das beste Album 2016 gewann GeilerAsDu mit “Turbo Mate & Kalaschnikow”, welches am 25. November 2016 über Goldon Records released wurde und auch national hohe Wellen schlug. Dieses Jahr gingen die bestes Album-Gewinner GeilerAsDu (Mike, Luzi und LUi G) nicht nur mit Pokal nach Hause, sondern mit zusätzlichen 1’000 Franken Preisgeld.

Aus 13 nominierten Alben wählte eine Jury, bestehend aus 3FACH-Musikredaktor Moritz Stettler, Nadin Rumpf (Musikprogramm Südpol), Marquito Müller (Projektleiter Sprungfeder) und Eugen Scheuch (Boa im Exil, Jazzkantine) GeilerAsDu auf den Album-Tron. Die Ehre der Preisfee durfte die Meteofee Lyn Grütter haben.



Daneben kürte Radio 3FACH dieses Jahr auch das “beste Musikvideo”. 1’200 Votes sind dazu auf unserer Webseite eingegangen. Dabei hat das Musikvideo zum Song “CHOLLO” am meisten Stimmen ergattert. Übergeben hat LZ-Chefredakteur Martinu diesen Preis nicht an TBRW & Little Miss Sunshine, sondern an die Macher vom Video – Sébastien den Hollander (Regie) und Stephan Riesen (Drone).

Auch die musikalische Unterhaltung durfte an diesem Gala-Abend natürlich nicht fehlen. Das St. Galler – Duo DACHS lieferte mit ihrem sphärischen Elektro-Pop eine geile Show ab.

Der Sieger für den Award des „Besten Strassenmusikers“ wurde vom OK des Kick Ass Awards auserwählt. Gewonnen haben dabei die beiden Strassenmusiker Marcello Palermo aka Cello Inferno und Daniele Martin aka Spotschecht. Im Anschluss an die Bekanntgabe wurde im Saal eine Kollekte unter allen Anwesenden herumgereicht und schliesslich an den, von Marcello gegründeten Verein, der sich für bessere Verhältnisse der Luzerner Strassenmusiker einsetzt, gespendet.

Marcello Palermo freute sich sehr darüber, leider konnte Daniele Martin nicht vor Ort sein: “Ich musste am 27. Dezember ins Gefängnis um meine Bussen zu bezahlen.”, so Daniele im Interview mit Radio 3FACH im Dezember.

;nbsp&



Ein weiterer Specialaward wurde vom FCL-Spieler Tomi Puljic an Erich Brechbühl für die „Luzerner Kulturbirä 2016“ überreicht. Dieser besondere Award kürte dieses Jahr den grössten Kulturkopf in Luzern, Brechbühl wird für sein kulturelles Engagement und Schaffen für das von ihm initiierte Weltformat-Plakatfestival mit einem Birä-Schnaps belohnt. Die Jury für diesen Award war die Geschäftsleitung & Vorstand IG-Kultur.

Zuvor gab es aber noch ein anderes kulturelles Aufeinandertreffen: Laudator Puljic, der dieses Jahr sein eigenes Poulet im Chörbli Restaurant “mlinar caffe” in Emmenbrücke eröffnete, klopfte eine Zusammenarbeit aus Rapper Mimiks zu seinem Song “Poulet mit Riis” heraus. “Puljic mit Riis” soll der neue Millionen-Song heissen und hatte kurzerhand seine Erstaufführung am Kick Ass Award.





Auch der legendäre, altbekannte und weniger beliebte Negativ-Award Toro Embolado wurde einmal mehr überreicht. Der Award ging dieses Jahr an die Margot und Jost Limacher-Leo Stiftung und wurde von Jost Schumacher überreicht.

Ausserdem wurde im Oktober an der 3FACH Geburtstagsparty, aufgrund des viel diskutierten Kulturüberflusses ein Luzerner Veranstaltungshaus abgewählt. Der Club Princesse gewann dabei den «Abwahl»-Award.

Ob das Jahr 2017 so erfolgreich, skandalös und kreativ wird wie das Vergangene? Wir werden’s sehen am Kick Ass Award 2017 – am Mittwoch 03. Januar 2018!

Übersicht aller Awards

Bester Song 2016:

1) „CHOLLO“ von TBRW & Little Miss Sunshine



2) „E richtige Maa“ von Visu



3) „Time“ von Vision In Clouds



Bestes Album 2016:

1) GeilerAsDu mit „Turbo Mate & Kalaschnikow“



2) Long Tall Jefferson mit „I Want My Honey Back“

I Want My Honey Back by Long Tall Jefferson

3) Hanreti mit „Cuetrigger“



4) A=f/m mit “Aporien”



5) Shady And The Vamp mit “The Holy Teachings of Rock’n’Roll”



Toro Embolado Award 2016:

1) Margot und Jost Limacher-Leo Stiftung (Haus leer stehen zu lassen)

Bestes Musikvideo 2016:

1) CHOLLO von TBWR & Little Miss Sunshine – Regie: Sébastien den Hollander



2) 8 Kilometer von GeilerAsDu – Regie: Tapir Filmatelier



3) Howl von Gaia – Regie: Roman Hodel



Bester Strassenmusiker:

1) Marcello Palermo aka Cello Inferno



1) Daniele aka Spootschicht



Luzerner Kulturbirä 2016:

1) Erich Brechbühl (Weltformat)

(Bild: Herbert Fisher, lu-wahlen.ch)

Die ganze Rangliste des Kick Ass Awards 2016:

1. TBRW & Little Miss Sunshine – CHOLLO

2. Visu – E richtige Maa

3. Visions In Clouds – Time

4. Long Tall Jefferson – Old Friend

5. Hardy – Mucho Guapo

6. Flew – Laputa

7. Yser – Piece of Mine

8. GeilerAsDu – 8 Kilometer

9. GAIA – Think Pine Wood

10. TOUCH – Beach

11. Hanreti – Pusherman

12. The Churchhill Garden – The 8th Day (feat. Omega Vaque)

13. Dead Pony Club – Paralyzed

14. M’Ghadi – The Word

15. Duobios – Unchained

16. Kapnorth – A Helping Hand

17. Dietrich & Strolch – Moloch

18. Luca Vallante – Higher

19. Möped Lads – Sedel

20. Marash & Dave – Real

21. Keep Talking – High Handed

22. Dub Spencer & Trance Hill – Deep Dive Dub

23. Rolf Laureijs – FCL

24. Sous Sol – My Eyes

25. Mimiks – Poulet met Riis