The Shadows – Greatest Hits Eigentlich wollten sie sich “The Drifter” nennen. Weil’s zu ihrer Gründungszeit 1958 aber bereits eine amerikanische Band mit eben diesem Namen gab, tauften sich die vier Musiker dann in “The Shadows” um. Scheinbar weist der Bandname darauf hin, dass die vier Briten stets im Schatten von Cliff Richard standen. Zu Beginn ihrer Karriere waren sie nämlich bloss als dessen Begleitband bekannt – und wurden von ihm überschattet. Als The Shadows dann aber begannen, auch auf eigene Faust Konzerte zu spielen, etablierte sich ihr Name bald und ihr Surf-Rock prägte sich ins Gedächtnis verschiedenster Musikliebhaber ein.

Doch wer jezt denkt, dass sie mit ihrem Sound bloss Rock Fans erreichten, liegt falsch!

Ihr musikalischer Einfluss reicht bis ins Genre des HipHop! Der Song “Apache” wird noch heute häufig als Sample benutzt und in verschiedenste HipHop Tracks eingebaut. Insgesamt 47 Jahre lang waren The Shadows unterwegs, bevor sie sich 2005 dann endgültig auflösten.

Eine beachtliche Zeit. Und nebst ihrem musikalischen Einfluss auch ein Grund, weshalb ihr Best Of Album unser Klassiker der Woche ist.