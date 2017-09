The Verve – Urban Hymns Der Klassiker dieser Woche ist wiedereinmal ein richtiger Britpop Classic.

Dazu reisen wir zurück zum September des Jahres 1997.

«Urban Hymns» von The Verve erschien nämlich dann.

Schon 20 Jahre ist es her, seit sie mit ihrem Weltshit «Bitter Sweet Symphony» die Charts stürmten. Aye, wie die Zeit vergeht! Ein Stück britische Musikgeschichte eröffnet das Album «Urban Hymns». Aber er hat noch 13 weitere Songs auf der Platte. Und die gehen gerne vergessen. Auf Papier ist es bereits das dritte Album der Briten.

Doch nach den ersten Beiden löste sich die Band eigentlich auf.

Sänger Richard Ashcroft war es dann, der unter dem Namen The Verve eine neue Band zusammenwürfelte und das Zepter dieser Truppe übernahm. Und sich dabei als grosser Songwriter bewies. «Urban Hymns» ist auch der perfekte Titel für das Album, denn so gut wie jeder Song hat seinen Gänsehaut Moment. Verglichen mit anderen Brit-Pop Giganten wie Oasis oder The Charlantens war The Verve schon immer eine Spur poppiger und war auch nicht von westlichen Einflüssen abgeneigt.

Dennoch zählt The Verve mit dem Album «Urban Hymns» zu einer der grössten Brit-Pop Band der 90er. Und zu recht zu unseren Klassikern.