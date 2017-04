Them – The Angry Young Them Heutzutags verbindet man mit Garage Rock alles was mit verzerrten Gitarren und fast unveständlichem Gesang daherkommt. Die Wurzeln vom Garage Rock siedeln sich jedoch im Rock’n’Roll an und tönen tun’ die noch anders als der heutige “Garage Rock”. Eine wichtige Band für dieses Genre waren “Them”, ein Quintett aus Nordirland. Ihr Debut “The Angry Young Them” ist im Jahr 1965 erschienen. Der erfolgreiche Van Morrison war, bevor er mit seiner Solokarriere durchstartete, damals Sänger bei Them. Der grosse Durchbruch gelang der Band Them jedoch nie. Darum bleiben viele ihrer Songs vergessene Klassiker. Die Platte The Angry Young Them beherbergt neben einzelnen Covers ganze sechs vom Morrison geschriebene Songs.